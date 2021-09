Milan, niente Champions League per Ibrahimovic: tornerà dopo la sosta?

Zlatan Ibrahimovic salterà Milan-Atlético Madrid di domani sera in Champions League a 'San Siro'. E forse anche la trasferta di Bergamo ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, attualmente fermo ai box. Ibra si muove, corre, ma non lavora ancora in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Era tornato in campo, qualche settimana fa, a 'San Siro' contro la Lazio, segnando anche il gol del raddoppio rossonero e sembrava che avesse cancellato definitivamente un'estate di fisioterapia e tanto lavoro in solitaria.

Invece Ibrahimovic si è fermato praticamente subito: il fastidio al tendine d'Achille del centravanti del Milan ancora non passa, rendendogli dunque impossibile allenarsi con i compagni. Zlatan, rispetto agli anni passati, visto che ne compirà 40 tra qualche giorno, ha deciso di ascoltare di più i segnali del proprio corpo per preservarsi al meglio: un'ammissione di umanità ed una prova di maturità, secondo la 'rosea', per un'atleta che ormai è consapevole di quanto possa fare e dare.

Non lo aspetta soltanto il Milan. Ibrahimovic, infatti, resta nei pensieri di Janne Andersson, Commissario Tecnico della Svezia. È difficile, però, pensare che il bomber di Malmö possa essere convocato per i prossimi due impegni dei gialloblu per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, contro Kosovo e Grecia, entrambi da giocare in casa. Ibrahimovic salterà, intanto, sicuramente Milan-Atlético Madrid, seconda gara del Gruppo B di Champions League di domani sera.

Molto probabilmente out anche per la trasferta di Bergamo, in casa dell'Atalanta, di domenica 3 ottobre. Quindi, lavorerà nella sosta per gli impegni delle Nazionali per rimettersi bene. L'obiettivo, dunque, è quello di mettere benzina nelle gambe e recuperare forma fisica per Milan-Verona del 16 ottobre e, successivamente, Porto-Milan, in programma appena tre giorni dopo.