Milan-Atlético Madrid, recupero lampo per Kjaer: in Champions ci sarà

Simon Kjaer si è allenato con il gruppo ieri e giocherà Milan-Atlético Madrid, seconda partita del Gruppo B di Champions League

Daniele Triolo

Simon Kjaer si è allenato in gruppo ieri e, pertanto, ci sarà per Milan-Atlético Madrid, seconda partita del Gruppo B di Champions League, in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola.

Kjaer si era fermato durante Juventus-Milan per un affaticamento muscolare. Il danese, per fortuna, non aveva rimediato lesioni e, dunque, dopo aver saltato le partite contro Venezia e Spezia in campionato, ora è pronto per riprendere il suo posto al centro della difesa contro i 'Colchoneros'.

È bastata, infatti, una settimana di riposo ed allenamenti personalizzati per smaltire il fastidio al flessore e poi tornare in campo con i compagni a Milanello, agli ordini del tecnico Stefano Pioli, già da ieri. L'allenatore, così, avrà un'arma difensiva in più da poter opporre a Luís Suárez e il numero 24 è una garanzia in tal senso. In Spagna sicuri: "Colpo Milan sul mercato: ora o a luglio" >>>