Manchester United-Milan, la probabile formazione dei ‘Red Devils’ | News

Domani Manchester United-Milan: questa la formazione degli inglesi

Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà domani pomeriggio alle ore 18:55 ad ‘Old Trafford‘. Il manager norvegese dei ‘Red Devils‘, Ole Gunnar Solskjær, si troverà alle prese con il forfait di Marcus Rashford ed Edinson Cavani.

Uscito dal derby di Manchester per infortunio, l’attaccante inglese non riuscirà a recuperare per domani e, pertanto, salterà la gara di andata contro i rossoneri. Al suo posto, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nella probabile formazione figura, largo a sinistra nel 4-2-3-1, Daniel James.

In porta giocherà Dean Henderson al posto di David De Gea, che è appena rientrato dalla Spagna poiché in permesso per la nascita della figlia. A centrocampo, out anche Paul Pogba: saranno in panchina, invece, Nemanja Matić, che è stato a lungo obiettivo del Milan sul mercato ed anche Juan Mata.

Questa, dunque, la probabile formazione del Manchester United di Solskjær per la gara contro il Milan di domani.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, D. James; Martial. A disposizione: De Gea, L.A. Grant, Bailly, Tuanzebe, B. Williams, Telles, Matić, Mata, A. Diallo, Shoretire, van de Beek, Galbraith. Allenatore: Solskjær. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.