Manchester City-Manchester United 0-2: gol e highlights | VIDEO

Manchester United, che vittoria nel derby!

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, rivale del Milan negli ottavi di Europa League, ha vinto il derby in Premier League all’Etihad Stadium, in casa del Manchester City, con i gol di Bruno Fernandes su rigore al 2′ e di Luke Shaw al 50′. Si è fermata, così, a 21 la striscia di vittorie consecutive dei ‘Citizens‘ di Pep Guardiola. Rivediamo gol e highlights del derby di Manchester in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.