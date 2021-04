Lazio-Milan, le probabili formazioni: Theo forse, davanti c’è Mandzukic

Le probabili formazioni di Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A in programma domani alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Olimpico' la sfida Lazio-Milan , il 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A . Una gara molto importante in vista della qualificazione di ambedue le squadre alla prossima edizione della Champions League . Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lazio-Milan e come arrivano biancocelesti e rossoneri al match secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola .

QUI LAZIO - Tornato negativo al CoVid_19, il tecnico Simone Inzaghi , è tornato ieri a lavorare a Formello per dirigere l'allenamento. Sarà regolarmente in panchina in Lazio-Milan dopo aver saltato tre gare. Buone notizie anche sul fronte degli acciaccati. Sono recuperati, infatti, Lucas Leiva e Luis Alberto : giocheranno entrambi dall'inizio se dalla rifinitura dovessero emergere buone sensazioni. In preallarme restano Danilo Cataldi ed Andreas Pereira . Fermo Felipe Caicedo per una fascite plantare.

QUI MILAN - Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Per la sua sostituzione, secondo la 'rosea', il tecnico rossonero Stefano Pioli pensa di lanciare da titolare, per la prima volta in campionato, il croato Mario Mandzukic. A quel punto ad accomodarsi in panchina sarebbe Rafael Leao. L'ex juventino ha giocato dal 1', da quando è tornato in Italia per vestire la maglia rossonera, soltanto in occasione di Stella Rossa-Milan di Europa League. Buone notizie anche in difesa: Theo Hernández sta meglio, potrebbe recuperare e giocare.