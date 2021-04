GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 25 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Verona . Il tecnico nerazzurro, al momento, è soltanto concentrato sulla vittoria dello Scudetto , ma si percepisce aria di rottura con Steven Zhang e con la società.

In alto, sotto la testata, la richiesta di 11 club di Serie A di sanzioni per Juventus, Inter e Milan per la questione SuperLega. Si infiamma la lotta per un posto in Champions League: in Lazio-Milan potrebbe giocare Mario Mandžukić al posto di Zlatan Ibrahimović.