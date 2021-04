Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (25/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Verona. Il tecnico nerazzurro, al momento, è soltanto concentrato sulla vittoria dello Scudetto, ma si percepisce aria di rottura con Steven Zhang e con la società. In alto, sotto la testata, la richiesta di 11 club di Serie A di sanzioni per Juventus, Inter e Milan per la questione SuperLega. Si infiamma la lotta per un posto in Champions League: in Lazio-Milan potrebbe giocare Mario Mandžukić al posto di Zlatan Ibrahimović. Intanto, Andrea Pirlo va all'attacco in Fiorentina-Juventus e Gian Piero Gasperini punta il secondo posto in Atalanta-Bologna.