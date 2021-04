Mercato Milan – Occhi sul baby talento paragonato a De Bruyne / News

Le ultime sul mercato del Milan. Gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono finiti su un talento giovanissimo paragonato a De Bruyne

Renato Panno

Mercato Milan, si punta 'il nuovo De Bruyne'

Come ha spesso dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa, le attenzioni del Milan sono completamente rivolte verso la conquista di un posto in Champions League. Mancano soltanto sei partite alla fine del campionato e la lotta alla conquista del quarto posto rimane più avvincente che mai. Inevitabile però che, in altre sedi, si sia già pensando a come migliorare la squadra sul mercato. Ovvio che le ambizioni estive della società saranno fortemente influenzate dalla conquista o meno del grande obiettivo in questione. Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara non stanno certamente con le mani in mano.

La politica del Milan sul mercato, dopo l'avvento del fondo Elliott, è più chiara che mai: acquistare calciatori giovani da far crescere in casa sotto la 'supervisione' di alcuni profili di esperienza. Seguendo questa filosofia è arrivato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione. Lo svedese, insieme a Simon Kjaer, fa parte proprio di quella minoranza che ha il compito di fare da chioccia ai compagni più 'acerbi'. I due leader potrebbero avere presto a che fare con un baby talento seguito dalla società e paragonato, nonostante la giovanissima età, a Kevin De Bruyne.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Mads Beyer Pasternak, centrocampista classe 2005. Il giocatore, che non ha ancora compiuto 16 anni, sarebbe uno degli astri nascenti del calcio danese e non solo. Il suo ruolo naturale è come centrocampista centrale, ma in carriera ha giocato anche come trequartista o ala destra. Considerando il sistema di gioco rossonero, Beyer andrebbe ad inserirsi perfettamente nello spartito di Stefano Pioli. Attualmente gioca nell'Under 17 del Brondby, ma il suo debutto in Prima Squadra sembra ormai soltanto questione di tempo. Chissà che il connazionale Kjaer non possa assumersi la responsabilità di indirizzare fortemente la sua scelta per il futuro. Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>