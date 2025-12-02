Pianeta Milan
Probabile formazione Lazio-Milan di Coppa Italia: Allegri, turnover sì ma non troppo

La probabile formazione di Allegri per Lazio-Milan: possibili quattro cambi rispetto a sabato
Ruben Loftus-Cheek dovrebbe essere una delle novità di formazione di Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, per Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. Ecco chi potrebbe fargli compagnia
Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Roma, la sfida Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. In caso di parità al 90', si andrà ai tempi supplementari: se persisterà il punteggio di parità anche al 120', saranno i rigori a decidere chi approderà ai quarti del torneo. La vincente di Lazio-Milan incontrerà, nella parte sinistra del tabellone della competizione, la vincente di Bologna-Parma.

Lazio-Milan, la probabile formazione per la Coppa Italia

Ma con quale formazione il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, nella Capitale, la Lazio di Maurizio Sarri a pochi giorni dal match di campionato vinto per 1-0 dal Diavolo a 'San Siro'? Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dovrebbero esserci due cambi sicuri e due molto probabili rispetto all'undici titolare visto qualche giorno fa. In difesa, spazio per Koni De Winter; a centrocampo, dentro Samuele Ricci; sull'esterno, nuova chance per Pervis Estupiñán. Come seconda punta, ecco Ruben Loftus-Cheek.

Per il resto, tutto confermato: chance di recupero per Christian Pulisic, ma solo per la panchina. Sicuramente assenti Zachary Athekame e Santiago Giménez. Vediamo insieme, ora, dunque, quale dovrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Lazio-Milan di Coppa Italia all'Olimpico.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Bartesaghi, Jashari, Modrić, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.

