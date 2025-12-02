Per il resto, tutto confermato: chance di recupero per Christian Pulisic, ma solo per la panchina. Sicuramente assenti Zachary Athekame e Santiago Giménez. Vediamo insieme, ora, dunque, quale dovrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Lazio-Milan di Coppa Italia all'Olimpico.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Bartesaghi, Jashari, Modrić, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.
