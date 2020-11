Italia-Estonia, le probabili formazioni: Tonali in cabina di regia | Milan News

Verso Italia-Estonia: Tonali del Milan in campo dall’inizio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Milan, in cabina di regia stasera in occasione di Italia-Estonia. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola. Il numero 8 rossonero, pertanto, dovrebbe scendere in campo da titolare, nel cuore del centrocampo, in occasione dell’amichevole di questa sera, ore 20:45, a Firenze.

L’Italia, che sarà guidata in panchina da Alberico Evani, ex calciatore del Milan, vista l’indisponibilità del Commissario Tecnico Roberto Mancini, a casa con il coronavirus, si affiderà dunque alle geometrie di Tonali contro la Nazionale baltica. Non saranno neanche in panchina Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli, altri calciatori del Milan convocati dagli azzurri. Panchina, invece, per Davide Calabria, alla sua prima chiamata con la Nazionale Italiana maggiore.

Questa, dunque, la probabile formazione di Italia-Estonia di questa sera, con Tonali del Milan in campo, secondo la ‘rosea‘.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson Palmieri; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. A disposizione: Cragno, Meret, Calabria, Lu. Pellegrini, G. Ferrari, Pessina, Locatelli, Zaccagni, El Shaarawy, Orsolini, Pellegri, Belotti. C.T.: Evani.

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. A disposizione: Meerits, Igonen, Mets, Tamm, Lilander, Purg, Jarvelaid, Anier, Marin, Ainsalu, Sorga, Tur. C.T.: Voolaid.

