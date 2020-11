Napoli-Milan, Pioli aspetta notizie su Romagnoli | Serie A News

Napoli-Milan, Pioli recupererà capitan Romagnoli?

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano rossonero, si era fermato, come si ricorderà, nel riscaldamento di Milan-Verona a San Siro. Problema al flessore, per il numero 13 del Milan, e sostituzione con Matteo Gabbia nella formazione titolare.

Come ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, però, Stefano Pioli aspetta notizie su Romagnoli per Napoli-Milan, gara in programma domenica 22 novembre, alle ore 20:45, allo stadio ‘San Paolo‘. La prima partita del Diavolo dopo l’attuale sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle selezioni Nazionali.

A questo proposito: Romagnoli ha risposto alla chiamata dell’Italia di Roberto Mancini ed è rimasto a Coverciano, nel ritiro azzurro, in attesa di svolgere ulteriori accertamenti. La speranza di Pioli è che Romagnoli recuperi per il match in Campania. Anche perché, nel reparto difensivo, il Milan ha ancora fuori Mateo Musacchio. TUTTI I NAZIONALI DEL MILAN IN GIRO PER IL MONDO >>>