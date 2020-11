Milan, ecco tutti i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Milan, ben 16 giocatori convocati dalle Nazionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Archiviato, purtroppo, il pareggio interno (2-2) in Milan-Verona, ora è tempo di Nazionali.

Il campionato di Serie A, infatti, si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle selezioni Nazionali. Il Milan può contare su ben 16 calciatori convocati a rappresentare il loro Paese.

Vediamo l’elenco completo dei rossoneri che non saranno a Milanello in questo periodo.

Gigio Donnarumma, Davide Calabria e Sandro Tonali (Italia).

Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo (Italia Under 21)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia)

Brahim Díaz (Spagna Under 21)

Diogo Dalot e Rafael Leão (Portogallo Under 21)

Ciprian Tătărușanu (Romania)

Jens Petter Hauge (Norvegia)

Ismaël Bennacer (Algeria)

Rade Krunić (Bosnia)

Simon Kjær (Danimarca).

Non risponderà, invece, alla chiamata degli Azzurri il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, per un piccolo problema muscolare (flessore). Non è stato chiamato, come succede invece di consueto, dalla Croazia l’attaccante Ante Rebić. Deve recuperare bene, infatti, dall’infortunio al gomito occorsogli a settembre.

