Calciomercato Milan – Superata la Juventus: in prestito dal Real / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN

Ultime Calciomercato Milan News: Isco, Maldini fa sul serio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più. Il Milan è primo in classifica e probabilmente c’è la voglia in società di andare a rinforzare la squadra per provare a mantenere una posizione alta di classifica. Un piccolo sforzo potrebbe esserci, ma come sempre si cercheranno delle occasioni a basso costo o, addirittura, a costo zero. E di occasioni non ne mancano. Potrebbe arrivare anche un top player, sul quale la Juventus si era mossa in anticipo, ma Paolo Maldini pare averla superata: Isco può arrivare al Milan.

Secondo quanto riferisce Todofichajes.com, il Milan si è inserito con convinzione nella corsa a Isco e Maldini potrebbe concludere. La squadra più vicina sembrava essere l’Everton, ma ovviamente ci sarà molta concorrenza per raggiungere lo spagnolo classe 1992 del Real Madrid.

Zinedine Zidane lo ha praticamente scaricato e dunque già a gennaio dovrebbe arrivare l’addio, anche in prestito. La Juventus già nel corso dell’ultima sessione ci aveva provato, ma adesso potrebbe essere il Milan a spuntarla, con Maldini interessato a chiudere in prestito.

Sarebbe un rinforzo d’esperienza e che potrebbe andare a rinforzare in modo corretto la squadra di Stefano Pioli, che gioca con il 4-2-3-1 e dunque Isco potrebbe andare a occupare due ruoli su tre sulla trequarti. I rapporti con il Real sono ottimi, si parla già del riscatto di Brahim e dunque Isco potrebbe rientrare nei discorsi. Per il Milan potrebbe anche essere una prova in vista del prossimo anno, nel caso in cui si dovesse perdere Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto.

ECCO LE ULTIME SU CALHANOGLU >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>