Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Brahim, il Real Madrid fa muro / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN BRAHIM

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Brahim, difficile tenerlo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ha iniziato benissimo la stagione e ha già convinto tutti. Brahim è arrivato in prestito secco dal Real Madrid nell’ultima sessione di calciomercato, ma Paolo Maldini si è lasciato aperta la possibilità di negoziare il trasferimento a titolo definitivo, visti gli ottimi rapporti con il club spagnolo. Tuttavia, il Real Madrid lo reputa un giocatore importantissimo e non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare definitivamente.

Il Milan offre una cifra di circa 14 milioni, ma il Real lo aveva blindato con una clausola rescissoria da 750 milioni e se non chiede quella cifra poco ci manca. Secondo Don Balon, molto semplicemente le Merengues non hanno intenzione di far partire Brahim a titolo definitivo. Vorrebbero dunque inserire almeno un diritto di recompra, che però non sta particolarmente bene al Milan. I rossoneri continuano a provarci, ma non è da escludere anche che si possa rinnovare il prestito sia per un altro anno che, magari, per due. Varie possibilità: i rossoneri vogliono provarci, non sarà facile sfondare il muro tirato su dal Real, che crede tanto nello spagnolo classe 1999.

