Derby Inter-Milan, le probabili formazioni | Coppa Italia News

Inter-Milan, le probabili formazioni di domani sera a ‘San Siro’

INTER-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà il derby di Milano, il tanto atteso Inter-Milan, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro. La gara sarà valida per i quarti di finale, in gara secca, della Coppa Italia 2020-2021.

Inter e Milan, quindi, rivali in Serie A nella lotta allo Scudetto, si affronteranno in un big match della coppa nazionale. Una partita che, se vinta, può dare una bella spinta, in positivo, anche per il prosieguo del campionato. Allo stesso tempo, per la squadra che perderà e sarà eliminata, potrà verificarsi un duro contraccolpo psicologico.

L’Inter di Antonio Conte, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, si presenterà alla partita priva di Danilo D’Ambrosio, che ha ripreso ad allenarsi ma ne avrà almeno per 15 giorni ed un’infermeria per il resto vuota. Troveranno sicuramente spazio da titolari Matteo Darmian, ex della partita, e Alexis Sánchez, che farà rifiatare uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Più probabile il secondo. Uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, infine, potrebbe rilevare Arturo Vidal in mezzo al campo.

Il Milan di Stefano Pioli si presenterà, invece, all’appuntamento senza Gigio Donnarumma, squalificato (giocherà Ciprian Tătărușanu) poi Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer, infortunati e senza il fantasista turco Hakan Çalhanoğlu, alle prese con il coronavirus. Rientreranno il capitano Alessio Romagnoli ed Alexis Saelemaekers dopo la squalifica in campionato. Si sta ragionando sull’impiego di Diogo Dalot per far rifiatare Davide Calabria mentre, in attacco, sulla sinistra, giocherà uno tra Rafael Leão (favorito secondo il quotidiano torinese) e Mario Mandžukić (favorito secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘).

Vediamo, dunque, le probabili formazioni per il derby Inter-Milan di domani sera a ‘San Siro‘!

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Gagliardini (Sensi), Darmian; A. Sánchez, Lukaku. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Young, Sensi (Gagliardini), Vidal, Eriksen, Perišić, Lautaro Martínez, Pinamonti. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Mandžukić (R. Leão); Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Moleri, Calabria, Musacchio, Tomori, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, D. Maldini, R. Leão (Mandžukić), Rebić. Allenatore: Pioli.

