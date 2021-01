TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 25 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nei fatti, divide la sua prima pagina odierna in tre. Largo spazio alla Juventus ed al suo ‘Maghetto Scudetto‘, ovvero Weston McKennie. Il calciatore statunitense è andato in gol nel 2-0 della ‘Vecchia Signora‘ contro il Bologna e ha esultato agitando la bacchetta come Harry Potter.

Quindi, si parla di Inter-Milan, derby che domani sera accenderà i quarti di finale di Coppa Italia e del calciomercato del Torino. I granata vogliono prendere l’ex Roma e Genoa, Antonio Sanabria, dagli spagnoli del Betis. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>