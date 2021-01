Inter-Milan: in porta toccherà a Tatarusanu | Coppa Italia News

Inter-Milan, spazio a Tatarusanu

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Ciprian Tatarusanu, classe 1986, difenderà i pali della porta rossonera martedì sera. Gigio Donnarumma, infatti, espulso dalla panchina in occasione di Milan-Torino, ha rimediato una squalifica di un turno in Coppa Italia.

Pertanto, per Inter-Milan, derby di Milano dei quarti di finale in gara secca della TIM Cup 2020-2021, toccherà a Tatarusanu giocare titolare e cercare di arginare le principali bocche di fuoco nerazzurre, vale a dire i bomber Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Tatarusanu, finora, ha disputato tre partite in stagione. Una in Serie A, Milan-Roma 3-3, quando sostituì Donnarumma fermo causa CoVid_19; una in Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1 e, infine, proprio il turno precedente di Coppa Italia contro i granata.

In quella circostanza, tra l'altro, il portiere rumeno è risultato decisivo nella serie finale dei calci di rigore, parando il penalty di Tomás Rincón e spedendo, di fatto, il Diavolo alla stracittadina di dopodomani.