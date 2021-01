TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 24 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che dichiara di ‘voler vincere tutto’ in questa stagione. Oggi l’ostacolo per i bianconeri si chiama Bologna.

In alto, sotto la testata, si parla del dominio assoluto dell’Atalanta in casa del Milan capolista del campionato. Uno 0-3 esterno firmato dalle reti di Cristián Romero, Jošip Iličić (rigore) e Duván Zapata. L’Inter, fermata sullo 0-0 ad Udine, non ha però saputo approfittare del k.o. rossonero.

Quindi, si parla del calciomercato del Torino: i granata vogliono Lukas Lerager (Genoa), Antonio Sanabria (Betis) e Gedson Fernandes (Benfica, ora in prestito al Tottenham).