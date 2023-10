Borussia Dortmund-Milan, in mezzo al campo i muscoli di Musah e Pobega

Yunus Musah e Tommaso Pobega giocheranno titolari in Borussia Dortmund-Milan di mercoledì sera in Champions League. La probabile formazione

Milan, in Champions con Musah e Pobega. Panchina per Adli

Al fianco dello statunitense e dell'intoccabile Tijjani Reijnders, poi, Pioli dovrà scegliere il terzo centrocampista del suo 4-3-3 tra Yacine Adli e Tommaso Pobega. Per la 'rosea', l’orientamento di partenza è piuttosto chiaro: Adli, titolare contro Cagliari e Lazio in campionato, dovrà rimandare l’appuntamento con la coppa che non ha mai giocato e aspettare il suo momento a gara in corso. Per caratteristiche, il francese è il meno adatto all’intensità di una partita come quella contro il BVB.