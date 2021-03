Pagelle Verona-Milan, i voti del CorSport: Kessié leader, riscatto Krunic

Verona-Milan 0-2: le pagelle del ‘Corriere dello Sport’

Bel successo esterno, 0-2, del Milan sul campo dell’Hellas Verona. Con i tre punti conquistati allo stadio ‘Bentegodi‘, i rossoneri restano in scia dell’Inter, in lotta per il primato, ma, soprattutto, blindano il secondo posto nella classifica di Serie A dagli attacchi dalla Juventus. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri per la partita di ieri nelle pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Verona-Milan, il migliore in campo

Franck Kessié, voto 7,5: “È lui il leader del Milan. Ha forza, idee chiare e in mezzo al campo recupera palloni e fa ripartire l’azione. Inesauribile”.

Pagelle Verona-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Nonostante le tante assenze, il Milan non molla e vince con merito rispondendo alla Roma. L’Inter è di nuovo a -3”.

Pagelle Verona-Milan, i gol che non ti aspetti

Voto 7, poi, per i match-winner di giornata. A Diogo Dalot perché “non fa rimpiangere Theo Hernández, firma il gol che chiude il match, spinge e dà un bel segnale”; a Rade Krunić perché “è la sorpresa della giornata. Conquista e trasforma la punizione del vantaggio, apre crepe nella difesa del Verona e lavora in fase difensiva. Un bel riscatto dopo un periodo complicato”.

Pagelle Verona-Milan, in tanti sopra la sufficienza

Voto 6,5, quindi, per Davide Calabria (“Un paio di buoni cross, poi controlla la fascia”), Fikayo Tomori (“Perfetto, con la sua fisicità annulla Lasagna e Favilli”), Alessio Romagnoli (“Sicuro ed attento: stavolta non sbaglia niente e guida alla grande il reparto”), Soualiho Meïte (“Roccioso e presente: usa la sciabola ed è prezioso in fase di interdizione e riconquista”) ed Alexis Saelemaekers (“Ci prova sempre e l’assist per Dalot è un cioccolatino”).

Verona-Milan, gara di normale amministrazione

Voto 6, dunque, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“Zero parate: si guadagna la pagnotta con le uscite”) e Samu Castillejo (“Non brilla, ma fa il suo, stavolta a sinistra. Utile”).

Pagelle Verona-Milan, il peggiore in campo

Rafael Leão, voto 5: “Sbaglia un gol di testa e si smarrisce. Perde diversi duelli e non è mai pericoloso. Il momento poco brillante continua”. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>