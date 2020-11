Pagelle Udinese-Milan, i voti alla prestazione di Kessié | Serie A News

Pagelle Udinese-Milan, la prova del ‘Presidente’ Kessié

PAGELLE UDINESE-MILAN – Secondo gol in campionato, in occasione di Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘, per Franck Kessié, centrocampista ivoriano dei rossoneri di Stefano Pioli. Analizziamo la prestazione di Kessié, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Kessié, voto 7: “Il gol e molto altro. In mezzo al campo, anche in giornate non eccezionali, comanda lui”.

Repubblica – Kessié, voto 7: “Cerniera poderosa. Stavolta segna anche un bel gol”.

Gazzetta dello Sport – Kessié, voto 7: “Un altro simbolo del Rinascimento. Lo contestavano ed oggi è insostituibile. Gol, spinta e recuperi. È la forza del Diavolo. La botta sotto la traversa ha intimidito l’Udinese”.

Corriere dello Sport – Kessié, voto 7: “Segna un gran gol ed è il pezzo migliore di una partita guardinga, senza altri spunti ma giocata con intelligenza ed equilibrio”.

Tuttosport – Kessié, voto 7: “Una valanga di palloni recuperati in una partita impreziosita dal secondo gol stagionale dopo quello di Crotone. Da centrocampista, comincia anche a farsi sentire in fase realizzativa”.

La media-voto di Kessié, quindi, nelle pagelle odierne, è del 7 pieno. Gran partita, in Friuli, del 'Presidente' rossonero.