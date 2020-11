Pagelle Udinese-Milan, i voti alla prestazione di Ibrahimovic | Serie A News

Pagelle Udinese-Milan, Ibrahimovic sempre più decisivo

PAGELLE UDINESE-MILAN – Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante svedese dei rossoneri di Stefano Pioli, con una superba partita ha deciso Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘. Analizziamo la prestazione di Ibrahimovic, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Ibrahimovic, voto 7,5: “Eterno Zlatan. L’assist e il gol. Gli bastano due giocate per risolvere la partita. Classe infinita, senza età”.

Repubblica – Ibrahimovic, voto 8: “Uomo calamita. Attira il gioco e lo trasforma in oro”.

Gazzetta dello Sport – Ibrahimovic, voto 7,5: “Gol e assist, cioè il riassunto di quello che sta facendo instancabilmente da quando è tornato al Milan. Ha partecipato a 23 reti in 22 match di Serie A. Ma soprattutto ha trasmesso uno spirito che ha reso tutti più forti”.

Corriere dello Sport – Ibrahimovic, voto 7,5: “Assist e gol, tanto per restare in media. Tanto per confermare la sua squadra in testa alla classifica. E Ibra, nei momenti decisivi, è classe, forza, determinazione. Se non è tutto, è tanto, tantissimo. A proposito: prima di lui solo due giocatori del Milan hanno segnato in 6 partite di fila dal 1994 ad oggi. Uno è Andriy Shevchenko nel 2001. L’altro, quello del 2012? Facile: Ibrahimovic”.

Tuttosport – Ibrahimovic, voto 8: “Esauriti gli aggettivi per questo Superman che serve un assist al bacio a Franck Kessié e sigla in rovesciata il gol-vittoria”.

La media-voto di Ibrahimovic, dunque, nelle pagelle odierne per Udinese-Milan si attesta sul 7,7. Non c'è quasi nulla da aggiungere sulla spettacolare abilità del Benjamin Button rossonero. È ancora uno dei più forti in assoluto in Europa.