Ibrahimovic in gol da 6 gare consecutive: eguagliato Shevchenko

Ibrahimovic eguaglia Shevchenko

UDINESE MILAN ULTIME NEWS – Con la rete siglata oggi nel finale di Udinese-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha segnato per la sesta gara consecutiva con la maglia dei rossoneri in campionato. Nella storia del club di via Aldo Rossi ci era riuscito solamente Andriy Shevchenko. La serie, iniziata lo scorso torneo contro la Sampdoria, è ancora aperta e a questo punto contro l’Hellas Verona la prossima settimana Ibrahimovic potrà entrare nella storia del Milan in questa speciale statistica.

