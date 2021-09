Pagelle Spezia-Milan, i voti della Gazzetta: Kalulu sprinta, Leao decisivo

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7, è stato Alexis Saelemaekers: "All'86' ha la gamba per strappare, resistere a ogni urto e servire a Diaz una comoda palla gol. Il belga ancora decisivo. Sempre più evidenti gli accentramenti, i tentativi riusciti da trequartista aggiunto".

Altri quattro calciatori rossoneri, poi, hanno rimediato un 7 nelle pagelle di questo Spezia-Milan. Si parte con Pierre Kalulu: "Sfida Bastoni a chi sprinta e crossa di più. Due i momenti top di Kalulu: la decisiva chiusura difensiva in finale di primo tempo e l’assist perfetto per l’1-0 di Maldini". Si prosegue con Daniel Maldini: "Il gol che spacca lo 0-0 lo avrebbe potuto (dovuto?) segnare Giroud: un colpo di testa da centravanti di razza. Rivedibile come trequartista, a volte esagera con i ricami".

Avanti, poi, con Rafael Leao: "Sette tiri e l’apertura di gioco per Kalulu, da cui il gol di Maldini. Bellissima la botta a rientrare con cui colpisce il palo, un numero d’alta scuola. Leao dentro il match, non ai margini". Chiusura, dunque, con il match-winner Brahim Díaz: "Entra e risolve, come un titolare vero, qual è diventato. Quanto è lievitato Díaz in un anno. Non è più il trequartista giocoso e basta, è diventato un giocatore vero, essenziale".

Voto 6,5, poi, nelle pagelle di Spezia-Milan dello stadio 'Picco' per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Le solite difficoltà contro squadre chiuse. Vince un’altra volta con i cambi, come mercoledì contro il Venezia. Prima Leao e poi Díaz innervano l’attacco. Tre punti significativi, qui a febbraio aveva perso lo Scudetto". Medesimo voto dell'allenatore, 6,5, anche per altri due calciatori del Diavolo. Il primo è Mike Maignan ("Le parate necessarie, senza tentennamenti. Crescente sicurezze nelle uscite. La solita precisione nei lanci con i piedi. È battuto soltanto dalla deviazione di Tonali sul tiro di Verde").

Il secondo è Sandro Tonali ("Meno "bello" e appariscente rispetto ad alcune ultime apparizioni, però è il milanista che tocca il maggior numero di palloni (98). Non siamo al "Tonali-centrismo", ma ci siamo avviati"). Voto 6, sufficienza piena, dunque, nelle pagelle di Spezia-Milan per Fikayo Tomori ("Respinge Nzola, in principio con qualche fatica perché sembra zoppicare un po’. Poi l’acciacco svanisce e si riappropria della sua piena fisicità. La novità Strelec un po’ lo sorprende") ed Alessio Romagnoli ("Molto presente al passaggio, sul corto. Attento in fase difensiva. Con Tomori al fianco gioca più tranquillo perché sa di avere un paracadute sui recuperi. È un Romagnoli meno dispersivo").

Ma anche per Theo Hernández ("Antiste lo innervosisce, al punto che nello schermare un pallone verso il fondo Theo scaraventa il ragazzo su un tabellone. Quando ha spazio, scappa via, ma non succede spesso"). Iniziano qui, poi, le note dolenti in casa rossonera con le prime insufficienze nelle pagelle della 'rosea' per questo Spezia-Milan. Voto 5,5, infatti, per Franck Kessié ("È in un periodo in cui non riesce più a imporre la propria forza e molti ci leggono una regressione da mancato rinnovo del contratto. Non crediamo che sia così. Ha "tirato" per mesi, ora rifiata") e Pietro Pellegri ("È giusto che Pioli lo faccia giocare, non c’è altra strada, se il Milan vuole ritrovare il Pellegri bella promessa di qualche anno fa. Si regala un tiro in porta. Passettini in avanti").

Voto 5, infine, per Ante Rebic ("Largo a sinistra, dopo partite in cui ha giocato da prima punta. Il decentramento lo deprime, stenta a ritrovare le coordinate, non mette a fuoco la porta. Un ribasso momentaneo, si spera") e per il peggiore in campo secondo il quotidiano nazionale, ovvero Olivier Giroud ("Non sappiamo quanto c'entri il Covid o il successivo problema alla schiena, ma a La Spezia un Giroud in versione palo della luce. Dorme su un passaggio di Kessié e i bianchi volano via per un contropiede pericoloso").