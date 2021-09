Pagelle Spezia-Milan, i voti del CorSport: Saelemaekers è super

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7,5, è stato Alexis Saelemaekers: "La zampata finale è di Brahim Díaz, ma è lui che costruisce il gol del raddoppio. Il suo movimento non si fa leggere dagli avversari".

Dietro di lui, voto 7 nelle pagelle di Spezia-Milan dello stadio 'Picco', troviamo poi gli autori dei gol Daniel Maldini ("Debutta da titolare in serie A e trova pure il suo primo gol, a 19 anni 11 mesi e 14 giorni. Giornata da ricordare, nonostante una prestazione non del tutto convincente") e Brahim Díaz ("Entra e firma il gol vittoria, il quarto stagionale. E’ il capocannoniere rossonero").

Quindi, voto 6,5 per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Vince ancora con i cambi: sfrutta una rosa finalmente ampia. Successi del genere sono da grande squadra". Nelle pagelle di questo Spezia-Milan, poi prendono il medesimo voto, 6,5, anche quattro calciatori rossoneri. Si parte con Pierre Kalulu ("Disegna un traversone perfetto per l’incornata di Maldini. Fondamentale anche la chiusura su Gyasi a fine primo tempo") e Fikayo Tomori ("Preciso e puntuale. Non si fa intimorire dal fisico di Nzola").

Si conclude con Alessio Romagnoli ("Sta ritrovando l’antico smalto") e Theo Hernández (" Nel primo tempo, il Milan è soltanto lui. Nella ripresa lascia giustamente spazio a Leão e non è impeccabile su Verde"). La gran parte dei giocatori rossoneri, dunque, conquista la sufficienza, voto 6, nelle pagelle del 'CorSport' per Spezia-Milan 1-2. Si parte da Mike Maignan ("Battuto solo dalla deviazione di Tonali. Per il resto conferma la sensazione di estrema sicurezza") e si va avanti con Davide Calabria ("Importante il suo recupero in vista dei prossimi impegni").

Poi spazio a Sandro Tonali ("Gara complicata, con Maggiore che gli mette pressione. Sfortunato sulla deviazione che beffa Maignan"), Ismaël Bennacer ("Utile perché va ad affiancare Tonali nella costruzione della manovra"), Ante Rebic ("Impalpabile. Paga un pizzico di stanchezza"), Rafael Leao ("Il Diavolo non ne può proprio fare a meno. Fa il vuoto ogni volta che punta l’area avversaria e coglie un palo spettacolare") e Pietro Pellegri ("Non combina molto, ma fa da punto di riferimento là davanti e risulta comunque prezioso").

Infine, note dolenti nelle pagelle di Spezia-Milan per Franck Kessié ("Molto lontano dagli standard di rendimento dell'ultimo anno e mezzo") ed Olivier Giroud ("Chiaramente condizionato, troppo statico là davanti"): entrambi hanno rimediato un 5,5 in pagella.