Pagelle Sparta-Milan, i voti della Gazzetta: Hauge regala una perla

Pagelle Sparta Praga-Milan 0-1: i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE SPARTA PRAGA-MILAN – Successo esterno, 0-1, del Diavolo in Sparta Praga-Milan di ieri sera e vittoria del Gruppo H di Europa League davanti al Lille. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri con le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Pagelle Sparta Praga-Milan, il migliore in campo

Jens Petter Hauge, voto 7: “JP regala un’altra perla. La cosa più bella è che la inventa dal nulla. In questo gol ci sono due tunnel”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5: “Ai confini dell’onnipotenza. Cambia dieci undicesimi di Milan e la spunta anche stavolta. Ma il vero regalo arriva da Glasgow: Lille k.o. e primato – insperato – nel girone”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, che bravo Tătărușanu!

Ciprian Tătărușanu, voto 7, autore di un’ottima prova: “Due interventi soli, ma decisivi. A tu per tu con Ladislav Krejčí e con David Moberg Karlsson nel finale. Le macchie contro la Roma sono riscattate”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, ottimo esordio di Kalulu

Quindi, ben quattro calciatori rossoneri hanno ottenuto, dalla ‘rosea‘, un bel 6,5 in pagella. Iniziamo da Pierre Kalulu: “Il debutto assoluto con il Diavolo va in archivio come meglio non potrebbe. Le gambe non tremano, l’attenzione è alta, i tempi di gioco corretti. Significa essere allenato bene e ben allenato. Una bella sorpresa”.

Si prosegue, poi, con Diogo Dalot: “In alcuni momenti sembrava Theo Hernández. Discese sfrontate e Sparta trivellato. Ottima l’intesa con Hauge in fascia. Un paio di sbavature in copertura. Quella su Karlsson poteva costare cara”. Quindi, ecco Sandro Tonali: “La conferma più importante della serata: Sandro è in fase ascendente e lo dimostra di nuovo. Governa la squadra con saggezza”. Infine, troviamo Samu Castillejo: “Moto perpetuo, con una doppia fase quasi commovente”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, quasi tutti sufficienti gli altri

Voto 6, e sufficienza piena, dunque, per Andrea Conti (“Prima da titolare con la fascia da capitano. Tiene alta la guardia”), Léo Duarte (“Manca un filo di attenzione, ma tutto sommato resta a galla”), Rade Krunić (“Si districa con personalità in un paio di brutte situazioni. Molto meno lucido, invece, quando deve accompagnare l’azione”).

Infine, premiati da ‘La Gazzetta dello Sport‘ con la sufficienza anche i giovani Daniel Maldini (“Lampi e buio, alternati in egual misura. Abile a far ripartire l’azione, meno nel proteggere palla”), e Lorenzo Colombo (“Non ha grande assistenza dai trequartisti e fatica a liberarsi dalla guardia arcigna di Dominik Plechatý. Bravo, però, di sponda”).

Pagelle Sparta Praga-Milan, la nota dolente

Senza voto Franck Kessié e Brahim Díaz, entrati nei minuti finali. Unica insufficienza, nella fila del Diavolo, è stata data a Rafael Leão, voto 5,5: "È vero, fa cacciare Plechatý, ma poi non gli riesce praticamente nulla e si azzuffa con il pallone. Resta comunque un rientro importante in prospettiva".