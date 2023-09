Pagelle Roma-Milan, i voti di Gazzetta: Krunic, gran serata

Calabria: "Avanti così, prende la patente da mediano in due mesi. Lì gioca, lì palleggia, sempre bene. Aggiunge l’assist a Leão, ma Spinazzola lo salta troppo facilmente". Voto 7.

Thiaw: "Con palla: bella apertura per Leão. Senza palla: sereno a lungo, meno con Lukaku e in 10. Ancora una volta, il migliore dei centrali è lui: per ora, una costante". Voto 7.

Tomori: "Gestisce bene un uno contro uno da ammonito e pensi: saggio. Macché, complica la sera del Milan facendosi espellere. Pessimo. Bye derby". Voto 5.

Theo Hernández: "Presente con la testa e questo conta tanto. Con piedi e corsa, mai un problema: palleggia, crossa per Pulisic, si inserisce al centro e quasi prende un rigore". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Flash da “uomo tra i ragazzi”: tecnica e fisico, quanto si sente. Cambia la partita con l’azione del rigore: idea e percussione in verticale". Voto 7,5. Dal 65' Kalulu: "La deviazione del gol è sfortuna, ma può prendere il lato buono della serata: Pioli ha scelto lui. Candidatura ufficiale per il derby". Voto 6.

Krunić: "A scuola c’è il record di supplenti ma lui, se va così, non uscirà mai. Presente, prezioso, intelligente. Una macchina da recuperi che gioca pulito: seratona". Voto 7.

Reijnders: "Come acqua che scorre: è leggero, non la perde mai, fa sempre la cosa giusta. In più, quando serve mette i vestiti da lavoro e si presenta puntuale. Che inizio". Voto 7.

Pulisic: "Pulisic un po’ meno chic. Sera normale anche se, per dirgli no, Rui Patrício si gioca la paratona". Voto 6,5. Dal 76' Chukwueze: "Terza partita simile: entra, aiuta, non si nota". Voto 6.

Giroud: "La partita non viene omologata se non fa una sponda di livello ed eccola, per Loftus-Cheek. Non molto coinvolto ma preciso sul rigore: tre su tre, capocannoniere". Voto 7. Dal 70' Pobega: "Entra quando il vento della Roma soffia e lui, che viene dalla città della bora, regge. Dentro per dare sostanza, missione compiuta". Voto 6.

R. Leão: "Ieri ha scritto a un amico (che l’ha mostrato su Instagram): “Mai segnato all’Olimpico”. C’è sempre una prima volta, Rafa: gol da fenomeno. E va sempre via a tutti ….". Voto 7. Da 76' Okafor: "Brillante come piace ai milanisti, prende il giallo di Lukaku. Nel finale però non ha testa: fuori zona su un corner, regala l’ultima punizione alla Roma". Voto 6.

Mister Pioli: "Dominare Mou con il gioco è una delle specialità della casa: già visto. In più, il suo Milan 2023-24 ha idee nuove, corre e si gestisce bene". Voto 7,5. Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

