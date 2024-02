Pagelle Rennes-Milan, i voti di Tuttosport: Theo Hernandez assist sublime

Florenzi: "Qualche palla imprecisa di troppo per uno che ha i suoi piedi. Oltretutto non è nemmeno pericoloso in avanti". Voto 5,5.

Kjær: "Al 32’ l’intervento salvifico sul tiro di Gouiri vale mezzo gol. Gli viene fischiato un rigore che, onestamente, non sembra esserci". Voto 6.

Gabbia: "A parte una palla persa in modo sanguinoso, non ha sbandato più di tanto e non è coinvolto nelle azioni pericolose del Rennes". Voto 6.

Theo Hernández: "Non perfetto in occasione del primo gol francese, piazza però un assist a Jovic sublime". Voto 6.

Bennacer: "Prestazione nel complesso positiva, macchiata solo dall’aver perso palla in avvio dell’azione che porta all’1-0 del Rennes". Voto 6.

Reijnders: "Menzione speciale per la palla che smarca Theo in occasione dell’1-1". Voto 6.

Musah: "L’errore iniziale che permette a Bourigeaud di fulminare Maignan è un po’ la cifra di tutta la sua partita". Voto 5,5.

Pulisic: "Non una serata semplice per il folletto americano, che però lotta sempre". Voto 6.

Chukwueze: "Irritante al limite dello sconforto: un’altra partita sprecata e iniziano a essere tante". Voto 4,5.

Loftus-Cheek: "Combina poco". Voto 5,5.

Okafor: "Serve un altro atteggiamento". Voto 5,5.

R. Leão: "Il voto è una media tra le tre nitide occasioni sbagliate e la rete importante segnata". Voto 6.

Jovic: "Si doveva far perdonare l’espulsione a Monza: fa gol, mette a Leao una palla stupenda, ma poi cauda anche un rigore che poteva costare caro". Voto 6.

Mister Pioli: " I gol sbagliati dalle punte (che avrebbero messo il match in altro modo) non dipendono dal tecnico. Ma il Milan entra in campo troppo compassato e prende subito gol da un Rennes prevedibilmente famelico". Voto 5,5.

