Pagelle Napoli-Milan, i voti alla prestazione di Ibrahimovic | Serie A News

Pagelle Napoli-Milan, la prestazione di Ibrahimovic

PAGELLE NAPOLI-MILAN – Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese, ha dominato il match Napoli-Milan 1-3 al ‘San Paolo‘: doppietta d’autore e poi infortunio (LEGGI QUI PER CONOSCERE LE SUE CONDIZIONI).

Analizziamo la prestazione di Ibrahimovic, numero 11 rossonero, basandoci sui giudizi pubblicati, sui quotidiani sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Ibrahimovic, voto 8: “Prima della gara aveva rassicurato tutti: la vinco io. E a lui bastano due grandi guizzi. Con la solita leadership”.

Repubblica – Ibrahimovic, voto 8: “Stratosferico e decisivo”.

Gazzetta dello Sport – Ibrahimovic, voto 8: “Può bastare un solo dato: è il giocatore più vecchio della storia in grado di segnare almeno 10 gol nelle prime 8 partite di Serie A. Ma lui ne ha giocate solo 6 … Esce infortunato: tutti in allarme”.

Corriere dello Sport – Ibrahimovic, voto 8: “Air Ibra: vola, brucia Kalidou Koulibaly e trasforma in oro il primo, vero pallone della sua partita. Il bis con il ginocchio, un po’ karateka ma soprattutto fenomeno: 10 gol e la palma di capocannoniere. Graziato per una gomitata rifilata allo stesso Koulibaly, esce per un problema fisico”.

Tuttosport – Ibrahimovic, voto 8: “Dominatore assoluto a quota 10 gol in campionato e di nuovo in testa alla classifica dei marcatori, alla faccia dell’età. Ma questa non è più una notizia. E non lo è nemmeno la bellezza estasiante della sua prima rete: di testa, beffando Koulibaly, su pennellata di Theo Hernández. La seconda, invece, è da centravanti di razza, capace sempre di trovarsi al momento giusto nel posto ancora più giusto. Esce infortunato ed adesso Stefano Pioli dovrà fare gli scongiuri”.

La media-voto di Ibrahimovic, dunque, per questo Napoli-Milan di Serie A, è di 8 pieno. Semplicemente sensazionale lo svedese. IL MILAN VOLA, ELLIOTT AIUTA: NUOVO BUDGET A DISPOSIZIONE >>>