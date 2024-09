Pagelle Milan-Venezia 4-0, i voti di Gazzetta: fioccano i sette e non solo

Pavlovic : "Si limita all’ordinaria amministrazione Mostra la forza in un duello vinto col peso massimo Svoboda, buoni interventi per anticipare o stoppare Pohjanpalo". Voto: 6,5.

Gabbia : "Preferito a Tomori, preservato per il Liverpool, “sfiora” l’1-0, assegnato a Fofana, e va a un passo dal 5-0. Ha il merito di chiudere ogni varco e di non distrarsi mai". Voto: 6,5.

Theo Hernandez : "Con la fascia da capitano al braccio, chiude il caso coolingbreak pre sosta con la rete dopo 1’30. Poi dà la sensazione di amministrarsi in vista della Champions". Voto: 7.

Loftus-Cheek : "Fa il mediano e si inserisce. Aggiunge intensità nella fase di recupero corre per 2 e mostra la solita fisicità. Chiude da trequartista. Tuttocampista inesauribile". Voto: 6,5.

Reijnders: "Trequartista come in nazionale, non sempre è nel vivo o trova lo spazio tra le linee, ma quando si accende anche lui fa male. Può crescere molto". Voto: 6,5.