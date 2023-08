Pagelle Milan-Torino 4-1, i voti del CorSport: “Reijnders è un leader”

Calabria: "Si stacca spesso per aiutare Pulisic nella fase offensiva, viene impensierito poche volte dall’attacco granata". Voto 6,5.

Thiaw: "Serata piuttosto tranquilla per il tedesco, concentrato dall’inizio alla fine del match". Voto 6,5. Kjaer (34’ st) sv

Tomori: "Stasera nessuna sbavatura, fa a sportellate con Pellegri per gran parte della partita. Tenta anche sortite offensive sui calci piazzati". Voto 6,5. Florenzi (42’ st) sv

Theo Hernández: "A fine primo tempo trova una combinazione spettacolare con Leao per portare a tre le reti del Milan. Vero beniamino del pubblico e motorino inesauribile sulla fascia sinistra". Voto 7,5.

Loftus-Cheek: "Il gigante buono fa valere la stazza in diversi momenti della partita. Ha gran merito per la rete dell’1-0 rossonero con un servizio a centro area per Pulisic. Una rete confezionata da due ex Chelsea. Partita di sostanza e qualità". Voto 7. Musah (21’ st): "Esordio assoluto in rossonero, si muove con intelligenza". Voto 6.

Krunić: "Ordinato e preciso nelle giocate, Pioli lo mette ancora davanti la difesa per dare man forte alla fase difensiva. Uomo d’esperienza, c’è anche il Lione ad osservarlo a San Siro". Voto 6,5.

Reijnders: "Sempre testa alta a cercare il compagno libero, proprietà di palleggio importante per l’olandese che in mezzo al campo imposta e cuce la manovra. E’ già leader". Voto 7.

Pulisic: "E’ lui il vero acquisto top dell’estate del Milan. Gol all’esordio a Bologna e rete alla prima a San Siro. Sblocca il risultato iniziando e concludendo l’azione del vantaggio milanista. Valore aggiunto per Pioli". Voto 7,5.

Giroud: "Per Pioli è un esempio per i compagni, e si vede. In campo lotta su ogni pallone. Dal dischetto è glaciale e segna dure reti su rigore. Il francese in due partite è già salito a quota tre reti". Voto 7,5. Chukwueze (21’ st): "Pungente sulla sua corsia, deve trovare ancora la forma migliore". Voto 6.

R. Leão: "Inizio non facile perché il Torino gli alza un muro complicato da scardinare. Sforna una quantità industriale di assist fino a quando traccia il corridoio giusto per Hernandez sul 3-1. Si conquista un rigore nella ripresa". Voto 8. Okafor (21’ st): "Viene utilizzato come vice Giroud, ha movimenti diversi ma s’impegna". Voto 6.

Mister Pioli: " Il suo Milan fa due su due in campionato e mostra dei principi di gioco interessanti. L'attacco dà spettacolo". Voto 7,5.