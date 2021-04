Pagelle Milan-Sassuolo, i voti del CorSport: Leao non si sblocca

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro'. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Hakan Çalhanoğlu, voto 6,5: "Sblocca il match con una perla da vero numero dieci. Il tiro a giro del turco non lascia scampo a Consigli e vale per Hakan la terza marcatura in Serie A". Sufficienza, dunque, voto 6, soltanto per altri due calciatori del Diavolo nelle pagelle di Milan-Sassuolo.

Si tratta di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ("Primo intervento su Boga: chiusura decisiva che tiene il Milan in partita. Può davvero poco sulle due conclusioni di Raspadori") e Davide Calabria ("Rientra in campo dall'inizio dopo un mese e si batte senza timore. Non si risparmia nella corsa").

Tante, invece, le note dolenti in casa rossonera in queste pagelle di Milan-Sassuolo. Voto 5,5, per esempio, a Diogo Dalot ("Ispirato in zona offensiva, ma dal suo lato arrivano i due gol degli ospiti"), Soualiho Meïte ("Si perde Boga nello scambio con Djuričić, ci mette il fisico per frenare le incursioni dei neroverdi, commette sempre qualche sbavatura") e Franck Kessié ("Leggermente in affanno rispetto la sua solita media, vive un calo fisiologico").

Ma medesimo voto anche per Rade Krunić ("Entra ma non incide per nulla"), Ante Rebić ("Costante spina nel fianco per la difesa del Sassuolo con la sua esplosività ed i continui tagli sul fronte offensivo") e, infine, Mario Mandžukić ("Si vede poco: qualche contrasto di testa ma nessuna reale occasione da sfruttare"). Infine, le insufficienze gravi. Voto 5, dunque, al tecnico Stefano Pioli: "Gara dai due volti: primo tempo in pieno controllo, nella ripresa il crollo".

Voto 5 anche per Simon Kjær ("Attento per tutta la gara fino a quando non si fa sfuggire Raspadori in mezzo all'area. Errore fatale per il pareggio degli ospiti"), Fikayo Tomori ("Si fa beffare da Raspadori, che lo aggira nell'azione del vantaggio del Sassuolo") e per il peggiore in campo secondo il quotidiano romano, ovvero Rafael Leão: "Novanta minuti in campo e pochissimi pericoli per il Sassuolo. Non riesce proprio a sbloccarsi da punta".