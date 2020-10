Pagelle Milan-Roma, i voti alla prestazione di Giacomelli

Pagelle Milan-Roma, che disastro Giacomelli!

PAGELLE MILAN-ROMA – Piero Giacomelli, della sezione A.I.A. di Trieste, ha diretto ieri sera Milan-Roma a San Siro. Nel 3-3 maturato tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i giallorossi di Paulo Fonseca, Giacomelli ha offerto una prestazione pessima. Analizziamo la prova del fischietto giuliano basandoci sui voti ottenuti sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Giacomelli, voto 3;

Repubblica – Giacomelli, voto 3: “Due rigori che vede solo lui. Forse al V.A.R. dormivano”;

Gazzetta dello Sport – Giacomelli, voto 4: “Voto da condividere con il V.A.R., Luigi Nasca, che non intervenendo non lo aiuta a correggere i suoi errori. Due rigori inesistenti ed una gestione dei cartellini prima permissiva e poi – tra il nervosismo generale in campo – troppo punitiva. Serata da dimenticare in fretta”;

Corriere dello Sport – Giacomelli, voto 4,5: “I rigori che il triestino ha concesso, con pervicacia quasi comica, sono al limite dell’incredibile. Il secondo contiene il peggiore dei difetti nei processi mentali di un direttore di gara: la compensazione. Pessimo, così come il V.A.R.”.

Tuttosport – Giacomelli, voto 3: “Errori incredibili, aggravati dall’arroganza di non andare al V.A.R.”.

La media voto della prestazione di Giacomelli, nelle pagelle di Milan-Roma di ieri sera a San Siro, dunque, si attesta a 3,5. Che macchia sulla carriera del direttore di gara! LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>