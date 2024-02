Pagelle Milan-Rennes, i voti di Tuttosport: Leao gioia per gli occhi

Kjær: "Partita impeccabile, impreziosita dal cameo che lo vede protagonista sul 2-0 firmato Loftus-Cheek". Voto 6,5.

Thiaw: "Mancava dal 28 novembre, rientra attento". Voto 6.

Gabbia: "Momento di forma invidiabile per il difensore, che annulla Kalimuendo un anticipo dietro l’altro". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Una botta al costato in avvio lo limita, poi si scatena, batte il corner che porta al 2-0 e orchestra con Leao il 3-0". Voto 7.

Reijnders: "Dovrebbe dirigere il gioco davanti alla difesa, ma non riesce a farsi vedere molto dai compagni, almeno finché il Rennes si sbilancia di più". Voto 6.

Musah: "Cerca di trovare una posizione che lo renda pericoloso, ci riesce solo nella ripresa". Voto 6.

Pulisic: "Parte col freno a mano tirato, ma col passare dei minuti trova lo spazio giusto per incidere". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Si vede che è in palla fin dai primi minuti, e quando decide di prendere l’ascensore e nessuno lo tiene. Nella ripresa altra incornata vincente per mettere in ghiaccio la gara". Voto 8.

Bennacer: "Una punizione velenosa". Voto 6.

Okafor: "Va vicino al gol". Voto 6.

R. Leão: "Pronti via, prende una traversa dopo un’azione bella, ma quella che porta al 3-0 (in combutta con Theo) è una gioia per gli occhi". Voto 7.

Giroud: "Si dà un gran daffare, ma combina poco". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Un Milan perfetto mette in discesa il passaggio del turno". Voto 7. LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic? Pioli lo esalta: il paragone regge?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.