Pagelle Milan-Rennes, i voti del CorSport: Florenzi pesca il jolly

Florenzi: "Non è solo un elemento d’esperienza e uno dei leader del gruppo, in campo pesca il jolly dal mazzo e serve ottimamente Loftus-Cheek. Il Milan passa anche grazie a lui". Voto 7,5.

Kjær: "Stringe i denti dopo il problema col Napoli e gioca per non lasciare la squadra in difficoltà. Affronta il match con attenzione, sfruttando tutta la sua esperienza. Entra nell’azione che porta il Milan sul 2-0". Voto 6,5.

Thiaw: "Ottanta giorni dopo l’infortunio c’è spazio anche per il tedesco. Pioli lo mette per cominciare a prendere minutaggio". Voto 6.

Gabbia: "Conferma lo stato di grazia dell’ultimo mese e mezzo e gioca un’altra partita attenta. Lui è quello più informato sul Rennes, avendolo già affrontato". Voto 7.

Theo Hernández: "La fascia da capitano lo ha responsabilizzato. Oltre alle proverbiali accelerazioni, tiene alta l’attenzione pure in difesa. Eccezionale nel servire Leao per il tris dei rossoneri". Voto 7,5.

Reijnders: "Torna in campo dopo la squalifica in campionato si si presenta subito con un fendete da fuori area. È lui il fulcro del gioco". Voto 6.

Musah: "Preferito a Bennacer per le doti difensive e di grande corridore, dà una mano soprattutto a Reijnders. Motorino inesauribile". Voto 6,5.

Pulisic: "Da qualche tempo ha meno feeling con il gol ma è sempre prezioso per il lavoro di copertura. Nella ripresa scalda i guantoni di Mandanda". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Dopo i cinque gol in campionato, si sblocca subito pure in Europa League e lo fa con una splendida doppietta. Fa valere la sua enorme stazza trovando i tempi giusti per colpire di testa e buttarla due volte in rete. È tra i migliori acquisti estivi del club. Punto di riferimento". Voto 8.

Okafor: "Ha la chance di chiudere con la quarta rete ma viene murato". Voto 6.

R. Leão: "Alla prima sgasata costruisce una bellissima palla gol ma colpisce la traversa. Ci riprova nella ripresa e finalmente si sblocca trovando la rete del 3-0. Sorriso liberatorio per il portoghese. Ma che feeling con Theo". Voto 7,5.

Giroud: "Un po’ macchinoso nei movimenti ma lotta come un leone su ogni pallone. Lavora sulle sponde e crea spazi per gli inserimenti dei compagni. La tattica ha funzionato". Voto 6

Mister Pioli: "Presenta una squadra tatticamente ben organizzata, controlla e vince bene la prima sfida. Il tasso tecnico del suo Milan è troppo per il Rennes". Voto 7,5.

