Pagelle Milan-Monza, i voti di Gazzetta: Maignan, balzo da marziano

Tomori: "Non una di quelle giornate in cui devi cambiare maglietta dopo il primo tempo. Prima a destra, poi a sinistra, infine in mezzo della linea a tre, sempre sicuro nelle chiusure". Voto 6,5.

Kjær: "Al pronti-via un doloretto che mette paura, ma si rialza e resiste per oltre un’ora facendo correre invano Colombo". Voto 6,5. Dal 67' Bartesaghi: "Finale da esterno, con buona disinvoltura". Voto 6.

Pobega: "Doveva essere Kjaer quello a rischio, invece è lui che in meno di mezzora ha il ventesimo infortunio muscolare del Milan. Per la cronaca: giocava da stopper di sinistra". Senza voto. Dal 24' Simic: "Debutto super: dentro e in 17’ segna come un centravanti. Partita da veterano del 2005, sempre in anticipo anche in mezzo. Un altro gol sfiorato". Voto 7,5.

Florenzi: "Quando ritrova la corsa dei bei tempi si diverte e fa divertire. Due gran tiri, il secondo anzi grandissimo, ma Di Gregorio è fenomenale. Spesso si accentra per impostare". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Non ci sono “peggiori” nel Milan, ma in alcune circostanze servirebbe quella velocità persa nelle ultime uscite. Si sente in mezzo nei contrasti". Voto 6. Dal 67' Bennacer: "Prende il posto di Loftus-Cheek e comincia a riabituarsi al ritmo di gare dopo il lungo stop. Tutto con mestiere e tranquillità nella gestione, soprattutto nello stretto". Voto 6.

Reijnders: "Peccato non vedere più spesso questi dribbling eleganti con palla incollata ai piedi fino al gol: sa farli divinamente. Gran prestazione a tutto campo, l’1-0 in slalom e la partenza del 3-0". Voto 7.

Theo Hernández: "Qualche discesa travolgente in meno ma tanta solidità in copertura. Un’occasione all’inizio, buona spinta e il finale da centrale difensivo di sinistra. Sempre in partita". Voto 6,5.

Pulisic: "Ogni tanto sembra fuori dal gioco ma in realtà è la posizione che conta e che gli consente un paio di bei recuperi in mezzo. Il bello della giornata è il gran tiro che fa traversa e linea". Voto 6,5.

Giroud: "Non gli arrivano cross buoni per il colpo di testa tranne all’inizio: la girata è bella ma di poco alta. Intelligente l’assist a Okafor per il 3-0, nel finale proprio non riesce a segnare". Voto 6,5.

R. Leão: "Due o tre strappi dei suoi in velocità spaccano il Monza. Mezzo 2-0 è suo con girata e cross da fuoriclasse. Manca un po’ di continuità, ma così è uno spettacolo". Voto 7. Dal 67' Okafor: "Giornata degli eccessi: entra per Leao, segna subito un bel gol, si muove bene ma poco dopo deve uscire. I tredici minuti più intesi vissuti al Milan". Voto 6,5. Dall'80' Chukwueze: "Nel finale". Senza voto.

Mister Pioli: "Pioli creativo: prima elegge Pobega centrale difensivo, poi, dopo l’infortunio, lancia Simic e sbanca. Milan che torna a giocare e divertirsi". Voto 7. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

