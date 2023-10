Pagelle Milan-Juventus, i voti del CorSport: Mirante attento

Calabria: "Più battagliero che utile alla causa. Si perde al momento dello scatto in alto per fare la differenza.". Voto 5,5. Dal 79' Kjær: "Non giudicabile". Senza voto.

Thiaw: "Già nel derby aveva visto le streghe contro Thuram. Stavolta contro Kean la combina ancora più grossa, pagando caro il gap sulla differenza di passo". Voto 4,5.

Tomori: "In certi frangenti perde la bussola, ma riesce a ritrovarla sempre in tempo utile". Voto 5,5.

Florenzi: "Si adatta e si ricicla dove c’è bisogno, senza mai rinunciare alla lotta". Voto 6.

Musah: "Meno presenza e costanza di quella necessaria. Si dimostra troppo arrendevole in certi frangenti.". Voto 5.

Adli: "La prima mezzora del match è positiva, poi soprattutto nella ripresa inizia ad accusare sul piano fisico lo svantaggio numerico della squadra". Voto 5,5. Dal 60' Krunić: "Nemmeno cinque minuti dopo l’ingresso in campo sporca il tiro decisivo di Locatelli. Quel tanto che basta per mettere fuori causa Mirante". Voto 5.

Reijnders: "Non trova sfoghi quando arretra per uscire dal traffico e mettersi in condizione di ricevere il pallone". Voto5,5. Dal 79' Romero: "Non giudicabile". Senza voto.

Pulisic: "Non fa in tempo a entrare in partita che viene sacrificato per salvare l’interesse di squadra. C’è il sapore di un’occasione persa". Voto 5,5. Dal 43' Kalulu: "Si cala in partita senza troppi affanni nonostante lo scarso preavviso". Voto 6.

Giroud: "La sua partita è tutta in quel tentativo dopo un quarto d’ora di gioco. Trova la risposta di Szczęsny e poi vive il match provando a sfuggire dalla morsa bianconera". Voto 5,5. Dal 60' Jović: "Nel momento in cui entra la strada è tutta in salita, ma lui non fa nulla per scuotersi e provare a lasciare il segno sulla sfida". Voto 5.

R. Leão: "Quando sprinta sulle sue zolle dà sempre l’idea di poter far sbocciare qualcosa dal nulla. Di contro risulta poco efficace in termini di veri pericoli creati". Voto 6.

Mister Pioli: "Il rosso rimediato da Thiaw gli manda all'aria tutti i piani. Resta il problema di un attacco che dovrebbe incidere di più per cambiare la storia delle partite". Voto 5,5.

