Milan-Juventus, il duello prosegue sul mercato: lotta per un top player

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputata Milan-Juventus, una grande classica del calcio italiano. La fortuna non ha di certo sorriso ai rossoneri di Stefano Pioli. In 10 uomini dal 40' per l'espulsione diretta di Malick Thiaw, il Diavolo è andato sotto nel punteggio a metà ripresa per via di un tiro dalla distanza di Manuel Locatelli deviato da Rade Krunić alle spalle di Antonio Mirante. Peccato: il Diavolo già si presentava alla partita con tante assenze, in ogni reparto, ma ha continuato a pagare dazio alla sfortuna.