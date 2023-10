Milan-Juventus 0-1: “Diavolo fermo al rosso” | Serie A News

In un Milan-Juventus caratterizzato dalle tante assenze, da una parte e dall'altra, e dove i potenziali campioni (vedi Rafael Leão ) non hanno fatto la differenza, il risultato è stato determinato dagli episodi. Fuori Thiaw, il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli , ha aggiustato in corsa la squadra togliendo Christian Pulisic per inserire Pierre Kalulu . Poi, però, nella ripresa, inserisce Krunić e Luka Jović per Yacine Adli e Olivier Giroud . Il primo è sfortunato protagonista nella rete della sconfitta, il secondo non vede un pallone.

Per il Diavolo è la seconda sconfitta in campionato dopo quella contro l'Inter, guarda caso altra rivale per il titolo. In dieci, ovviamente, per i rossoneri è stato difficile abbattere il muro della Juventus, che nel finale, con Dušan Vlahović - entrato a gara in corso - avrebbe anche potuto trovare il raddoppio. Non che in parità numerica, però, il Milan avesse fatto chissà quanto per vincerla: senza fantasia e senza qualità, aveva costruito una sola palla gol. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>