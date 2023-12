Pagelle Milan-Frosinone 3-1, i voti di Tuttosport: “Jovic festeggia”

Calabria: "Dopo i patemi di Champions, serata in cui gioca praticamente solo in fase difensiva, senza commettere errori". Voto 6.

Florenzi: " Ciabatta un buon pallone appena fuori dall’area al 20’, ma riesce a tenere a bada Soulé con mestiere". Voto 6,5.

Tomori: "Per poco non combina una frittata clamorosa perdendo palla su Cuni. Si fa perdonare con il gol del 3-0". Voto 6,5.

Theo Hernandez: "Bene in avanti a spingere, bene come centrale, il terzo gol della sera nasce dal suo piede. Unico neo: si abbassa sulla punizione di Brescianini". Voto 7.

Musah: "Parte in ritardo sul filo del fuorigioco al 35’ - e menomale, visto che sbaglia. Finise da mezzala una partita giocata col coltello tra i denti". Voto 6,5.

Adli: "Entra bene". Voto6.

Reijnders: "Dà sempre qualità alle sue giocate, può solo migliorare in fase realizzativa. Bennacer (34’ st) ng Torna dopo 206 giorni dall’infortunio al ginocchio destro". Voto 6. Bennacers.v.

Pulisic: "Recupera il pallone che dà il là all’azione del gol dell’1-0. Non contento, si esibisce pure in una perla che vale il raddoppio". Voto7. Traorè s.v.

Jovic: "Col Borussia ci era andato vicino e aveva preso il palo, col Frosinone finalmente si sblocca e festeggia la prima rete da milanista. Fa pure assist sul 3-0". Voto 7,5. Camarda s.v.

Chukwueze: "Contro il Borussia aveva dato segnali di positiva crescita, invece ieri sera non ha azzeccato un dribbling e con una svista in difesa per poco non rimetteva in gioco il Frosinone". Voto 5,5.

Loftus-Cheek: "Un po’ trequartista, un po’ mezzala, nel primo tempo prende una botta alla spalla, ma continua tranquillo". Voto 6. Pobega s.v.

Mister Pioli: "In una partita cruciale per lui, con la squadra decimata, vince e non rischia nulla". Voto 7.

