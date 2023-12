Pagelle Milan-Frosinone 3-1, i voti di Gazzetta: “Jovic si sblocca”

Calabria: "Si fa passare alle spalle Ibrahimovic e lì il Milan un po’ rischia. Nel complesso governa, non va per il sottile, sigilla la fascia e non era scontato". Voto 6.

Florenzi: "Segnali di fumo offensivo: un buon cross al volo e un tiraccio. Il meglio dietro: Soulé a lungo è sotto anestetico, dalla fascia niente pericoli". Voto 6.

Tomori: "Scrive uno psicodramma regalando palla a Cuni, che però getta la sceneggiatura nel cestino. Da lì, perfetto: leader dietro, chiude tutti e fa gol". Voto 6,5.

Theo Hernandez: "Tutti abbiamo uno sconosciuto nascosto in noi, il suo fa il centrale: alla prima, ottimo. Lancia (il 3-0 inizia da lui), chiude e quando può riparte". Voto 7.

Musah: "A tratti il più bravo a farsi trovare tra le linee, certo dalla trequarti in su è tutto da costruire. Chiude ala destra, nel classico utile vagabondaggio". Voto 6,5.

Adli: "Pioli mette lui – e non Krunic, che non entra mai – per tenere palla. Concede una punizione a Caso e quasi manda Camarda in porta". Voto6.

Reijnders: "Tijjani versione distributore: cerca palla, la fa girare, alza la qualità più che il ritmo. Ha una mezza occasione, conferma che in area deve crescere". Voto 6.

Bennacer: "San Siro lo abbraccia forte, Isma negli ultimi sei mesi ha fatto altro e sbaglia un pallone facile. Fa nulla, bentornato". s.v.

Pulisic: "Vento a San Siro e lui, che è leggero, vola oltre Monterisi per il 2-0: la giocata della serata. Prova a mandare in porta Theo e Chukwueze, ma nulla". Voto7. Traorè s.v. "Un quarto d’ora scarso e scarso di emozioni. Alla prossima".

Jovic: "Luka è un uomo di poche parole: non la tocca quasi mai ma sblocca la partita e fa la sponda per il terzo gol". Voto 7. Camarda s.v.

Chukwueze: "Il cross per l’1-0 è un episodio. Non salta quasi mai l’uomo, sbaglia scelte e con un rinvio crea un pericolo a Maignan…". Voto 5.

Loftus-Cheek: "Non usa le marce sopra la terza, gli basta per avviare l’azione dell’1-0. Quando si tiene la spalla destra, San Siro invoca gli altri santi". Voto 6. Pobega s.v.

Mister Pioli: "Sceglie l’esperienza e Theo centrale: è un doppio sì. Milan concreto, non rischia e San Siro, timidamente, applaude". Voto 6,5.

