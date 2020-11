Pagelle Milan-Fiorentina, i voti del CorSport: Kjær e Romagnoli solidi

Pagelle Milan-Fiorentina: i voti del ‘Corriere dello Sport’ ai rossoneri

PAGELLE MILAN-FIORENTINA – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, bel successo (2-0) dei rossoneri sui viola e prima, mini-fuga in vetta al campionato di Serie A. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Fiorentina, il migliore in campo

Alessio Romagnoli, voto 7. “Segna ed esulta polemicamente. Dopo qualche prova non super perché non era al top, torna ai suoi livelli”.

Pagelle Milan-Fiorentina, il giudizio sul mister

Daniele Bonera, voto 7. “Vittoria meritata e mai in discussione. Il Milan sta diventando una macchina quasi perfetta, come testimoniato dai 23 punti in 9 giornate”.

Pagelle Milan-Fiorentina, tanti calciatori rossoneri sugli scudi

Per il quotidiano romano sono tanti i calciatori del Diavolo a meritare un 7 pieno per la partita disputata ieri a ‘San Siro‘.

Si parte da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“Belle parate su Dušan Vlahović, Franck Ribéry e bravo anche su Germán Pezzella nel finale”), si prosegue con Simon Kjær (“Solita, notevole professionalità e scelta di tempo da professore”), per poi andare avanti con Franck Kessié (“Un rigore segnato ed uno sbagliato, un assist e la consueta prova di personalità”.

Si termina, quindi, con Hakan Çalhanoğlu: “Timbra un palo, prova il tiro a più riprese, dribbla a disegna traiettorie interessanti sia da calcio d’angolo sia su azione. Senza Zlatan Ibrahimović, la squadra in avanti la guida lui. Ad uno così urge rinnovare il contratto”.

Pagelle Milan-Fiorentina, si vola sugli esterni

Il ‘Corriere dello Sport‘ ha poi premiato con un 6,5 il terzino rossonero Davide Calabria (“Dalla sua parte incrocia spesso Ribéry, il più temuto: se la cava bene e lo ferma spesso. Aggiunge spinta ed intelligenza tattica”), Theo Hernández (“Si prende il secondo rigore e quando accelera è difficile da prendere. Spreca qualche pallone di troppo, ma annulla José María Callejón”) ed Alexis Saelemaekers: “Recuperato e importante, soprattutto nell’azione che porta al primo penalty”.

Pagelle Milan-Fiorentina, tre sufficienze a chiudere il conto

Voto 6, infine, per Sandro Tonali (“Sfrutta la sua occasione. Partita diligente, senza gravi errori”), Brahim Díaz (“Rapido, ma un po’ fumoso. Qualche erroretto di troppo e può crescere come continuità”), Rade Krunić ed Ante Rebić (“Continua la caccia vana al primo gol in stagione. Non brilla, ma comunque si muove parecchio e ci mette impegno”). Senza voto le prestazioni di Jens Petter Hauge e Diogo Dalot.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>