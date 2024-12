Pagelle Milan-Empoli, Musah: equilibrio! Tre dimostrazioni che…

Milan-Empoli 3-0, forse la partita più completa e convincente della stagione rossonera. La squadra di Paulo Fonseca non ha subito praticamente nulla ed è sembrata sempre in totale controllo della gara. Un bel segnale da parte del Milan, ma c'è ancora da lavorare visto il distacco dalla vetta della Serie A. Ottima partita di Yunus Musah, ancora una volta usato come esterno destro e in grado di dare equilibrio a tutta la squadra. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola.