Pagelle Milan-BVB, i voti del CorSport: Calabria soffre

Thiaw: "Bravo e sfortunato. Vince il duello in velocità con Bynoe-Gittens ma si ferma per un problema muscolare lasciando il Milan in totale emergenza difensiva". Voto 6. Dal 53' Krunić: "Schierato centrale per mancanza di alternative. Fa quel che può ma è un pesce fuor d’acqua". Voto 5,5.