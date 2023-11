Milan, Pioli a rischio esonero? Ecco i possibili sostituti in panchina

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli è crollato male (1-3) sotto i colpi del Borussia Dortmund nella 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Il destino europeo dei rossoneri, ora, dipende da un'unica combinazione di risultati. Per passare agli ottavi di finale del torneo, il Milan dovrà vincere a Newcastle e sperare che il BVB batta in casa il PSG. L'allenatore rossonero - che dà l'impressione di aver perso il polso della situazione e che è incapace di dare una risposta esaustiva alla questione infortuni (ieri è andato k.o. anche Malick Thiaw) - è a rischio esonero? Al momento, non arrivano indiscrezioni che farebbero pensare a un repentino cambio della guida tecnica del Milan. La possibilità, però, resta plausibile e vediamo insieme, dunque, quali potrebbero essere i sostituti - eventualmente - di Pioli in caso di un suo allontanamento.