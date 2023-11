Milan-Borussia Dortmund 1-3, report e tabellino | Champions League News

LA CRONACA — Milan che prende in carico il comando delle operazioni e al 6' ha già una grande occasione, quando il tiro di Chukwueze viene toccato col braccio in area da Schlotterbeck: rigore, però dal dischetto Kobel legge e ipnotizza il piatto abbastanza debole di Giroud. Incredibile rovescio della medaglia al 10', stavolta è Calabria a sgambettare Bynoe-Gittens in area: rigore, con Reus che sceglie la potenza e realizza all'angolino. Il Dortmund prende coraggio, al 19' Bynoe-Gittens punta e calcia di poco alto mettendo i brividi. Timida la reazione, al 23' destro di Pulisic bloccato dal portiere e al 27' Giroud viene fermato sottoporta; in mezzo un assolo di Malen impegna Maignan. Dopo un tentativo innocuo di Sabitzer, al 37' arriva il provvidenziale pareggio: prodezza di Chukwueze, dribbling in fascia, avanzata e poi rasoterra mancino a giro in rete. Torna il sereno, al 42' Adli la piazza ma viene rimpallato. Che chance nel recupero di tempo, Pulisic crossa e Calabria - libero da ottima posizione - colpisce male di testa. 1-1 al riposo.

Ripartenza feroce da parte i rossoneri, al 49' la bella mezza rovesciata di Pulisic sbatte addosso a Ryerson. Cattiva notizia quando Thiaw è costretto a uscire per un problema muscolare, in assenza di una vera alternativa entra Krunić. Va peggio al 59' con il raddoppio improvviso di Bynoe-Gittens, servito da Sabitzer e letale nel beffare Maignan di precisione. Davvero minime le azioni pericolose per provare a rimettersi in carreggiata, a parte un'incornata di Giroud sugli sviluppi di un angolo bloccato da Kobel. Doccia gelata al 69' perché i gialloneri calano il tris: Adeyemi dal limite, Maignan respinge così così e poi non riesce a togliere il pallone in fondo al sacco. Jović e Traorè le mosse per rimediare, qualcosa viene prodotto ma senza l'effetto sperato. Nemmeno la buona sorte dà una mano, all'85' la torsione aerea di Jović spizza il palo. I tedeschi comunque non stanno a guardare, anzi prima e dopo vanno a un passo dal poker: Füllkrug all'84' manda alto di testa e all'88' prende in pieno la traversa. Nel recupero ci provano invano Jović e Sabitzer. Triplice fischio, 1-3.

IL TABELLINO — MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (8'st Krunić), Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli (32'st Jović), Reijnders; Chukwueze (32'st Traorè), Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Pobega. All.: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (10'st Özcan), Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen (10'st Adeyemi), Reus (34'st Brandt), Bynoe-Gittens (21'st Wolf); Füllkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Blank; Reyna; Haller, Moukoko. All.: Terzić.

Arbitro: Istvá Kovács (ROU).

Gol: 10' rig. Reus (BD), 37' Chukwueze (M), 14'st Bynoe-Gittens (BD), 24'st Adeyemi (BD).

Ammoniti: 22'st Tomori (M), 51'st Can (BD).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.