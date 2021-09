Pagelle Milan-Atlético Madrid, i voti di Tuttosport: spettacolo Leao

Le pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2, seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Voti e giudizi di 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila del Diavolo, è stato Rafael Leao, voto 7,5 così motivato: "Già è bravo a sbloccare la partita. Se poi gli fosse entrata quella rovesciata che si è invece stampata sulla traversa, un monumento non glielo toglieva nessuno".

Dietro l'attaccante portoghese, nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid del quotidiano torinese, troviamo ben sei calciatori rossoneri che hanno meritato voto 7. Si tratta di Mike Maignan ("Sempre sicuro tra i pali e rapido nel rilanciare l'azione. Si oppone a tutto, tranne che al rigore"), Fikayo Tomori ("Statuario e sempre più devastante fisicamente"), Ismaël Bennacer ("Erano mesi che non lo vedevamo giocare a questi livelli. Certo che tra lui e Tonali, il centrocampo ha classe e sostanza da vendere").

Ma anche di Alexis Saelemaekers ("Rapido e imprevedibile in avvio, attento e prezioso quando il Milan resta in dieci. Difensore aggiunto"), Brahim Díaz ("Oltre a prendersi ogni tipo di responsabilità gestendo una marea di palloni ed andandosene a spasso per il campo, palla al piede e testa alta, il piccolo spagnolo deve aver messo su anche quei chili necessari a non cadere ad ogni stormir di fronda") e Sandro Tonali ("Dà sostanza al centrocampo e se anche perde qualche pallone, ne recupera il doppio").

Quindi, voto 6,5 nelle pagelle di Milan-Atletico Madrid 1-2 di 'San Siro' per Davide Calabria ("Un buon impatto iniziale sul match, prima di dedicarsi anima e corpo alla difesa - inutile - del vantaggio") e Theo Hernández ("Prende subito il dominio della fascia, costringendo l'Atlético ad arretrare"). Sufficienza, dunque, voto 6, per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Di più non si poteva chiedere al suo Milan ridotto in dieci". Ma 6 anche per il capitano Alessio Romagnoli: "Un giocatore ritrovato, che ha pure capito come a volte sia meglio il pallone in tribuna che la finezza a rischio figuraccia. Peccato per come si faccia anticipare da Griezmann".

Note dolenti, poi, nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid con le prime insufficienze. Voto 5,5, infatti, ad Ante Rebic: "Al netto della prodezza di Oblak, non si può non rimarcare che se un attaccante solo davanti al portiere non segna, anche lui ha responsabilità. Paga lui la necessità di Pioli di ridisegnare il Milan rimasto in dieci, ma sulla sua sostituzione pesa di più il giallo per proteste preso per l'espulsione di Kessié che per l'errore sotto porta". Voto 5, poi, a Fodé Ballo-Touré ("Poco incisivo") e 4,5 ad Olivier Giroud ("Purtroppo è semplicemente impresentabile").

Infine, voto 4 nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2 per Franck Kessié, giudicato peggiore in campo nella fila del Diavolo: "Ingenuità o eccesso di foga. Sia quel che sia, un giocatore della sua esperienza, non può lasciare il Milan in dieci dopo neanche mezzora della gara più importante della stagione". Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>