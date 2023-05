Pagelle Juventus-Milan, i voti di Tuttosport: “Giroud sblocca e decide”

Calabria : "Nel finire di primo tempo, l’assist per l’1-0 di Giroud. Ciliegina su una torta non da Iginio Massari, ma comunque godibile". Voto 6,5 . Kalulu : "Salvataggio su Danilo". Voto 6,5.

Thiaw : "Forse anche in maniera sbrigativa e senza andare troppo per il sottile, ma la sbroglia sempre". Voto 6,5 .

Theo Hernández : "Troppo ansioso di andare sul fondo, non è il caso. Pioli pare non apprezzare e lo rimette letteralmente al posto, che sennò Chiesa ne approfitta. A conti fatti, però, bene così". Voto 6,5 .

Krunic : "Preso in mezzo da Di Maria e Chiesa, inizialmente non sa bene dove sbatter la testa, ma riesce a prender le misure e diventa formidabilmente salvifico, annullando chicchessia". Voto 6,5 .

Messias : "Conclusioni in porta, ammonizione, rincorse, passaggi. Di tutto un po’. Non irradia sempre precisione ed equilibrio… Però la sua parte la fa". Voto 6 .

Brahim Diaz : "Non fa scintille, ma nemmeno danni. Meriti anche suoi per questa vittoria da Champions". Voto 5,5 . Pobega : S.V.

Leao: "Cuadrado lo marca, ma lui sa come divincolarsi. Non è pulito nel palleggio, non fa la differenza come potrebbe e vorrebbe. Tuttavia è tra i più propositivi". Voto 6. Ballo-Tourè: S.V.