Pagelle Inter-Milan 5-1, i voti del CorSport: “Thuram cancella Thiaw”

Calabria: "Perso nella prateria che Pioli gli dà da sorvegliare. A forza di accentrarsi, dimentica regolarmente di coprire la fascia destra e i compagni non gli danno una mano, anzi". Voto 5. Florenzi (32’ st) 5

È solo un caso, però lui entra e intorno comincia a piovere forte e a farsi buio.

Thiaw: "Saltato in palleggio, travolto fisicamente, impreciso quando tenta di rimediare spingendosi in avanti. Pochissimo da salvare in una partita che lo mette immediatamente di fronte alle sue responsabilità. Thuram lo cancella". Voto 4.

Kjaer: "Chiamato a sostenere la difesa in piena emergenza. Combatte e ogni pallone per lui è sacro suolo da proteggere. I risultati però sono quelli che sono". Voto 4,5.

Theo Hernández: "L’unico spunto offensivo decente nel primo tempo del Milan è suo. È anche l’unico spunto decente del medesimo. Per il resto, botte e ammonizione". Voto 5,5.

Loftus-Cheek: "Beh, ha cominciato a conoscere un campionato italiano diverso. Anche perché questa volta avrebbe l’incarico tattico di contenere Calhanoglu. Il più delle volte si limita a guardarlo. I pochi scambi veloci che riescono al Milan lo tagliano fuori". Voto 5. Musah (41’st) sv

Krunić: "Calabria accentrandosi quasi gli sottrae il ruolo di direttore del centrocampo. Comunque qualche pallone riesce a gestirlo. Ma ci combina poco". Voto 5.

Reijnders: "Era il faro, deve aver finito il carburante. Oppure è stato il passaggio di livello della sfida a spiazzarlo. Pioli lo sacrifica a un vano assalto finale che si trasforma in crollo". Voto 5. Jovic (32’ st) 5

Tutti quelli che giocano i minuti finali meritano la loro parte di bacchettate.

Pulisic: "Come Reijnders, pessima copia di sé stesso. La tenaglia Dimarco-Mkhitaryan lo esilia in un limbo senza speranze". Voto 4,5. Chukwueze (11’ st) 5,5

Appena è entrato, Leao ha finto di rimettere in piedi la partita e non è un caso. Almeno con un paio di tagli il nigeriano ha tentato di confondere le idee alla ben salda difesa interista

Giroud: "Appoggio per Theo, suggerimento per Leao in occasione del gol, qualche fallo incassato. Molto, molto meno peggio di altri. Magari non abbastanza, visto com’è finita, però un minimo di considerazione il lupo di mare la merita". Voto 5,5. Okafor (32’ st) 5

Si veda Jovic.

R. Leão: "Inesistente per un tempo intero, riesce a fare arte del solo materiale tecnico decente che gli arriva tra i piedi. A quel punto il Milan potrebbe anche raddrizzare la partita, se non intervenisse Inzaghi". Voto 6.

Mister Pioli: "Non è che non ci provi, è che parte per giocarsela come se di fronte avesse una squadra qualsiasi. Praticamente si costituisce e spera che la sfacciataggine tattica alla fine paghi. Invece costa cara". Voto 5. LEGGI ANCHE: Il commento di Ravezzani su Pioli e il calciomercato

