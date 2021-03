Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Tuttosport: Tomori, che salvataggio

Le pagelle di Fiorentina-Milan 2-3, successo numero 12 in trasferta della stagione per il Diavolo. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Ieri pomeriggio, al 'Franchi', si è disputata Fiorentina-Milan, gara della 28^ giornata di Serie A. Vittoria del Diavolo, per 2-3, valsa il 12° successo esterno in questo campionato. Posizione Champions, per ora, blindata. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle di Fiorentina-Milan pubblicate da 'Tuttosport' oggi in edicola.

Hakan Çalhanoğlu, voto 7, migliore in campo del Diavolo a Firenze. "Per una trentina di minuti resta nell'ombra. Poi si accende recapitando un pacco regalo che Ibra stampa sulla traversa. Prove generali per il gol, che arriva nella ripresa, su imbeccata di Kessié: un colpo da biliardo".

Voto 6,5, quindi, per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Il Milan sa lottare, soffrire e reagire. Nonostante le assenze, si conferma la seconda forza del campionato". Medesimo voto, 6,5, poi per Simon Kjær ("Assist man d'eccezione: uno per Ibra ed un altro - di schiena - per Brahim Díaz. Troppo soft nell'azione del gol di Ribéry").

6,5, però, nelle pagelle di Fiorentina-Milan anche per Fikayo Tomori: "Salvataggio salvifico sul colpo di testa di Cáceres in avvio. Potenza e velocità unite insieme in un difensore che ormai è diventato insostituibile per Pioli". Avanti con Ismaël Bennacer ("Con lui in mezzo al campo altra musica") e Franck Kessié: "Non chiude in tempo su Ribéry nell'azione del 2-1, ma il 2-3 nasce da una sua percussione: anche in una serata non a livelli eccelsi, riesce ad essere determinante".

Infine, voto 6,5 anche per Brahim Díaz ("Anticipa Eysseric e realizza una rete pesante. Molto meglio quando Pioli lo sposta al centro") e Zlatan Ibrahimović: "La Fiorentina è una delle sue vittime designate: in carriera ai viola ha segnato 9 gol e confezionato 4 assist. La rete del vantaggio rossonero è da manuale del bomber di razza, invece l'occasione al 35' è un gol sbagliato, con il colpo sotto che scavalca Drągowski ma trova la traversa. E prende un altro legno nella ripresa, con un colpo d'artista dei suoi".

Sufficienza, voto 6, nelle pagelle di Fiorentina-Milan, per Theo Hernández ("Sulla fase difensiva rivedibile, spesso devastante quando ha spazio e tempo per partire palla al piede"), Samu Castillejo ("Porta un po' di imprevedibilità") e Rade Krunić ("Porta sostanza). Quindi, qualche insufficienza lieve, voto 5,5, come quelle per Gigio Donnarumma ("Sorpreso dalla punizione gioiello di Pulgar, protesta con forza per la posizione di un giocatore viola in barriera") e Alexis Saelemaekers ("Preoccupato di portare a termine il compito, non osa mai").

Voto 5, infine, per due calciatori rossoneri. Si tratta di Diogo Dalot ("Per un fallo evitabile su Castrovilli regala la punizione che Pulgar trasforma in oro") e Sandro Tonali ("Lodato spesso a gran voce da Pioli, forse anche per spronarlo. Sembra sempre con il freno a mano tirato. Che fine ha fatto il giocatore di personalità e qualità visto a Brescia e nelle Under azzurre?").